وزير العمل :فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجي كليات الأداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات ،وذلك في جامعة بدر بالقاهرة ،وذلك للتدريب على أحدث أجهزة القياس ،والإستشعار عن بعد ،للعمل في مهنة "مَسّاح عام "،للتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .وأوضح " الوزير" أن هذه المنحة من وزارة العمل ،تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " و"جامعة بدر" في هذا الشأن ..وأوضح أن الخريجين سوف يحصلوا على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة..وأوضح أن التقديم على هذا اللينك: https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=6 ،يبدأ من أول يناير 2025 ،ولمدة 15 يوما ،مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية ،عند المقابلة..وأكد الوزير أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار إستمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني ،على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء ،بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..