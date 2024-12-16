نشكركم على متابعتكم خبر ماذا تفعل عند ملاحظة أول أعراض الإنفلونزا؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قد تكون صعوبة البلع، آلام الجسم، أو الحمى المفاجئة من العلامات المبكرة التي تشير إلى الإصابة بالإنفلونزا. من المهم التعرف على هذه الأعراض في وقت مبكر لتتمكن من بدء العناية بنفسك بشكل سريع وفعال.

كما يجب على الأطفال الصغار، كبار السن، الحوامل، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية تؤثر على الجهاز التنفسي أو المناعي طلب العناية الطبية فورًا.

رغم أن الإنفلونزا تشترك في العديد من الأعراض مع نزلات البرد، إلا أن أعراض الإنفلونزا تكون أكثر حدة وتظهر بشكل أسرع. تشمل الأعراض المبكرة للإنفلونزا:

– التعب الشديد

– الحمى المفاجئة (أعلى من 38 درجة مئوية)

– التهاب أو حكة في الحلق

– السعال

– القشعريرة

– آلام في العضلات أو الجسم

– سيلان الأنف

ويُذكر أن الحمى شائعة في المراحل المبكرة من الإنفلونزا، لكن ليس كل من يصاب بها يعاني من الحمى.

– اغسل يديك بانتظام: قم بغسل يديك لمدة 20 ثانية تقريبًا قبل الشطف.

– غطِّ فمك عند السعال والعطس: استخدم ذراعك بدلاً من يديك.

– تناول طعامًا صحيًا: اعتمد على وجبات صغيرة تحتوي على الفواكه والخضراوات لتعزيز مناعتك.

– اشرب الكثير من السوائل: خاصة الماء والشاي والمشروبات منخفضة السكر. تجنب الكحول والكافيين.

– اشترِ الضروريات: مثل المناديل الورقية، مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مزيلات الاحتقان، ومثبطات السعال. بالإضافة إلى الشاي والفواكه والخضراوات الطازجة لتناولها كوجبة خفيفة أثناء الراحة في المنزل.

– أبلغ مكان عملك: ليكونوا على علم بحالتك.

– ابقَ في المنزل واسترح: أفضل علاج للإنفلونزا هو الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

بالتزامك بهذه النصائح، يمكنك تسريع عملية التعافي وتخفيف الأعراض بشكل فعال.