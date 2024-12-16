العالم اليوم - بالفيديو.. انتشال 34 جثة من مقبرة جماعية بريف درعا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - تم انتشال 34 جثة بينهم أطفال ونساء من مقبرة جماعية في إحدى المزارع في ريف درعا، الإثنين، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه "مع استمرار عملية البحث، يتوقع أن يتم العثور على مزيد من الجثث في الأيام القادمة".

وذكر أن المقبرة تقع في مزرعة كانت تسيطر عليها ميليشيا تابعة لفرع "المخابرات العسكرية" خلال سنوات الحرب في سوريا.

وتابع أنم "تم انتشال جثث تعود لفترات طويلة، حيث يعتقد أن بعض هذه الجثث تم دفنها منذ أكثر من 10 سنوات".

وقد تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لما قالوا إنها تعود للمقبرة الجماعية التي تضم عشرات الجثث في مدينة إزرع بريف محافظة درعا.

كما سبق وأن أفادت تقارير بمقتل ودفن آلاف المعتقلين السوريين في مناطق بريف دمشق.

وكانت الفصائل المعارضة المسلحة قد أفرجت عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على دمشق وإسقاط نظام الأسد، لكن المعلومات أشارت إلى أن هناك الكثير من المعتقلين المفقودين الذين يفترض أنهم ماتوا دون الوصول إلى مكان دفنهم.