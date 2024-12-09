زينة تلهب حماس جمهورها في مهرجان البحر الأحمر وتكشف عن مشاريعها الفنية الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - أطلت الفنانة المصرية زينة على السجادة الحمراء في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت. وقد عبرت زينة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث السينمائي الكبير، مؤكدةً أنها حرصت على حضور معظم فعاليات المهرجان للاستمتاع بالأفلام المعروضة والتعرف على أحدث صيحات السينما العالمية.

زينة تكشف عن مشاريعها الفنية القادمة:

على هامش حضورها المهرجان، كشفت زينة عن عدد من المشاريع الفنية التي تعمل عليها حاليًا، حيث أكدت أنها انتهت من تصوير فيلم “الدشاش” الذي يجمعها بالفنان محمد سعد، وذلك بعد غياب طويل عن العمل معًا. كما تستعد لاستئناف تصوير مسلسل “العتاولة 2” الذي يشاركها في بطولته نخبة من النجوم.

أهمية مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

يعتبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يجمع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث أعمالهم الفنية والتبادل الثقافي. وقد أصبحت مشاركة زينة في هذا المهرجان دليلًا على مكانتها الفنية الكبيرة وأهميتها في الساحة الفنية العربية.