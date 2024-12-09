الدوري الفرنسي (14)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت مساء أمس، الأحد، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة، وترتيب فرق المقدمة بعدها…

نتائج الجولة (14)

أوكسير × باريس سان جيرمان 0-0

ليل × ستاد بريست 3-1

موناكو × تولوز 2-0

نيس × لوهافر 2-1

أنجيه × ليون 0-3

لانس × مونبلييه 2-0

نانت × رين 1-0

ستراسبورغ × ستاد ريمس 0-0

سانت إيتيان × مارسيليا 0-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)

1- باريس سان جيرمان: 34 نقطة

2- مارسيليا: 29 نقطة

3- موناكو: 29 نقطة

4- ليل: 26 نقطة

5- ليون: 25 نقطة