نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (14)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت مساء أمس، الأحد، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة، وترتيب فرق المقدمة بعدها…
نتائج الجولة (14)
أوكسير × باريس سان جيرمان 0-0
ليل × ستاد بريست 3-1
موناكو × تولوز 2-0
نيس × لوهافر 2-1
أنجيه × ليون 0-3
لانس × مونبلييه 2-0
نانت × رين 1-0
ستراسبورغ × ستاد ريمس 0-0
سانت إيتيان × مارسيليا 0-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)
1- باريس سان جيرمان: 34 نقطة
2- مارسيليا: 29 نقطة
3- موناكو: 29 نقطة
4- ليل: 26 نقطة
5- ليون: 25 نقطة