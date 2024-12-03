5 من أكثر الجزر المخيفة حول العالم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - جزيرة الدمى: أحجية الرعب المكسيكية

تقع جزيرة الدمى في مكان ليس ببعيد عن مدينة مكسيكو سيتي، وتعتبر واحدة من أكثر الأماكن غموضًا ورعبًا في العالم. تعود هذه الجزيرة إلى رجل يُدعى جوليان سانتانا باريرا، الذي بدأ بتعليق الدمى على الأشجار في الجزيرة لإرضاء روح فتاة غارقة. تملأ الدمى الجزيرة بشكل يثير القشعريرة، إذ ترى عيونها الشاحبة تراقبك أينما ذهبت، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للمهتمين بالرعب والغموض.

جزيرة بوفياجليا الإيطالية: جزيرة الجنون

تشتهر جزيرة بوفياجليا، بالقرب من مدينة البندقية، بماضيها الكئيب كموقع لمستشفى للأمراض العقلية. كانت الجزيرة مكانًا يُرسل إليه المرضى عقليًا في القرن العشرين، وشهدت الكثير من القصص المرعبة المرتبطة بالتعذيب والاختبارات الغير إنسانية. يعتبرها البعض بأنها من أكثر الأماكن الموبوءة بالأشباح.

جزيرة القتال: أسرار البحر

تبقى جزيرة القتال في ولاية نيويورك مغلقة أمام العامة، وهي تضم بقايا قاعدة عسكرية ومستشفى بحري. تُعرف الجزيرة بأنها كانت مقرًا للعديد من التجارب العسكرية والطبية الغامضة، وما زالت القصص حول أصوات غامضة وأشباح الراحلين تثير خيال الكثير من الناس.

جزيرة إيشيما: لغز الشرق

في اليابان، توجد جزيرة إيشيما بحالة من العزلة والغموض. مع وجود عدد قليل من السكان، لكن الجزيرة تحمل معها قصصًا عن أشباح المحاربين القدماء الذين يحمون الجزيرة من المتطفلين. تتزايد الأساطير المحيطة بها، خاصةً مع المناظر الطبيعية التي تكتنفها الضباب والأصوات الغامضة التي تملأ الأفق.

جزيرة سوارتا: الظلال الخفية

تعد جزيرة سوارتا في بحر الشمال من أكثر الأماكن غير المأهولة والتي تكتنفها القصص المرعبة. يُقال إن الجزيرة كانت موقعًا لتجارب نازية سرية أثناء الحرب العالمية الثانية وما زال الكثيرون يعتقدون أن الأرواح الغاضبة للذين فقدوا حياتهم هناك لا تزال تطارد المكان، مما جعل الجزيرة غير مأهولة لعقود.

هل تجرؤ على زيارة أحد هذه الجزر؟

ما الذي يجعل كثرة الأساطير المرتبطة بهذه الجزر تأسر خيال الكثير من الناس؟

كيف يمكن للماضي الكئيب والمرعب أن يؤثر في الحاضر ويظل محوره قصص الخيال والرعب؟

إن استكشاف هذه الجزر يمكن أن يكون تجربة مثيرة للباحثين عن التشويق والمغامرة، فهي ليست مجرد أماكن؛ بل قصص حية تتنفس رعبًا وغموضًا.