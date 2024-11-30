رابطة الليجا تتهم فينيسيوس جونيور بالقرصنة!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أرسلت رابطة الليجا، خطاباً إلى نادي ريال مدريد، تتهم فيه لاعب الميرنجي، فينيسيوس جونيور، بالقرصنة.

ووفقاً لشبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، يرى أن النجم البرازيلي تورط في القرصنة عندما نشر صورة عبر خاصية “قصة إنستجرام” لشاشة تلفزيون تعرض مباراة ريال مدريد ضد ليفربول.

وكان فينيسيوس يشاهد المباراة، عبر قناة “TNT Sports” البرازيلية، التي تمتلك حقوق بث دوري أبطال أوروبا في بلده، بينما تذهب الحقوق في إسبانيا إلى شبكة “موفيستار”.

ويقود تيباس حملة ضد القرصنة، مدعياً أنها تكلف “الليجا” حوالي 700 مليون يورو.

وذكرت الشبكة أن فينيسيوس يمكنه قانونياً مشاهدة “TNT Sports Brasil” في إسبانيا إذا كان لديه حساب “HBO Max” البرازيلي، ما يعني أنه قد لا يكون ارتكب أي مخالفة قانونية.