نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي: مبابي لا يعاني من مشكلة فردية .. ونفتقد الاستمرارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة خيتافي، غداً الأحد، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “خيتافي فريق يدافع بشكل جيد للغاية، والفكرة هي الهجوم بشكل جيد والسيطرة على المباراة للفوز بها”.

وعن كيليان مبابي، قال: “مشكلة مبابي هي المشكلة التي نواجهها جميعاً. الفكرة هي محاولة إبراز أفضل نسخة لدينا، عنه، وعن نفسي، وعن اللاعبين الآخرين”.

وأكمل: “المشكلة تكمن في الفريق الذي لم يتمكن في الوقت الحالي من تحقيق الاستمرارية في الموسم وتقديم أفضل نسخة له. إنها ليست مشكلة لاعب واحد، إنها مشكلة كل واحد منا”.

وشدد: “نحن لا نعتبر المشكلة فردية للاعب، من بين أمور أخرى، فهو جديد هنا، يتأقلم، لديه ثمانية أهداف، يقدم تمريرات حاسمة، ولكن كل واحد منا يمكنه أن يفعل ما هو أفضل”.

وأكد أنشيلوتي: “لست سعيداً، أنا فقط قلق. ولكنيي مقتنع بأننا سنحل المشكلة.. يجب أن نأخذ في الاعتبار أننا نفتقد العديد من اللاعبين غداً يعود رودريجو وعلينا التحلي بالصبر”.

وعن كون الموسم يمكن اعتباره مقعداً ومن أصعب المواسم بالنسبة له، أفاد المدرب الإيطالي: “كان هناك عام واحد فقط سهلاً للغاية، العام الماضي. كل عامين كان عليّ أن أحل المشاكل، وتأتي المشاكل عاجلاً أم آجلاً. من المستحيل التفكير في موسم مثل العام الماضي سارت فيه الأمور بشكل مثالي”.

وأشار: “من الأفضل أن تحدث المشكلة في نوفمبر أو ديسمبر بدلاً من أبريل أو مايو، عندما تنتهي. الآن يمكن حل المشكلة، وكما قلت، سوف نقوم بحلها”.

وواصل: “نحن نقاتل من أجل الدوري ضد منافس يقدم أداءً جيداً للغاية. كأس العالم قادم، كأس السوبر. والأهم من كل ذلك هو عودة اللاعبين المصابين. ألابا، كامافينجا سيعود قريباً. تحمل اللحظة بسلوك جيد والتزام، لأن الأشياء الجيدة لم تأت بعد”.

وعن مركز فيدي فالفيردي، أوضح: “يمكنه اللعب في العديد من المراكز، لكن أفضل مركز له هو كلاعب خط وسط”.

وعن إمكانية مشاركة إندريك، في مباراة الغد، بشكل أساسي: “إذا كنت أعتقد أن إندريك هو اللاعب المثالي للفوز بمباراة الغد، فسوف يلعب”.

وعن رأؤول أسينسيو، قال: “سيقاتل من أجل المركز عندما يعود الجميع. لقد لعب بثقة في المباريات الثلاث وليس هناك ما يمكن قوله. لقد قدم أداءً جيداً في جميع الجوانب ويستحق أن يؤخذ في الاعتبار”.

وأتم: “إن التفكير في ذلك الآن مضيعة للوقت. سنفكر في الأمر، هناك أشياء وتحركات يمكن أن تتغير”.