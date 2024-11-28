الحليب بالكركم أثناء الدورة الشهرية .. 7 فوائد يقدمها لصحتِك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ينبغي على النساء الاهتمام بتناول الحليب الذهبي خلال الدورة الشهرية، وذلك لاحتوائه على الكركم واللبن اللذين يوفران مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية.

الوقاية من الأنيميا

يساعد الحليب الذهبي النساء في الوقاية من فقر الدم أثناء الدورة الشهرية، حيث يلعب الكركم دورًا مهمًا في تحسين مستويات الحديد في الجسم.

الحفاظ على صحة القلب

يعمل الحليب الذهبي على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى النساء خلال الدورة الشهرية، وذلك بفضل مادة الكركمين الموجودة في الكركم التي تساهم في:

– خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 30%.

– تقليل الدهون الثلاثية في الدم بنسبة 40%.

– حماية الشرايين من الالتهابات والتصلب.

– تنشيط الدورة الدموية.

– تقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين.

– تخفيف آلام الذبحة الصدرية.

ضبط سكر الدم

يوفر الحليب بالكركم نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في التحكم في مستويات سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تعزيز الخصوبة

يساعد الحليب الذهبي في تعزيز الخصوبة لدى النساء، إذ يساهم اللبن والكركم في الحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم، مما يعزز فرص الحمل.

منع اضطرابات الدورة الشهرية

يساهم تناول الحليب الذهبي بانتظام في استقرار الدورة الشهرية، حيث يساعد اللبن والكركم على الوقاية من:

– غياب الدورة الشهرية.

– قصر الدورة الشهرية.

– طول الدورة الشهرية.

– انقطاع الطمث المبكر.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعزز الحليب الذهبي صحة الجهاز الهضمي لدى النساء بفضل احتوائه على مكونات غذائية مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تساعد في تحسين عملية الهضم.