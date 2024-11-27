اكتشف 7 علامات على وجهك تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - هل تعلم أن وجهك يمكن أن يكون مرآة عاكسة لصحتك الداخلية؟ فالتغيرات التي تطرأ على بشرتك قد تكون مؤشراً على العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم. في هذا المقال، سنتعرف على أهم العلامات التي تظهر على الوجه والتي قد تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ارتباط صحة البشرة بمرض السكري:

البشرة مرآة للجسم: تشير الدراسات إلى أن صحة البشرة مرتبطة بشكل وثيق بصحة الجسم بشكل عام، حيث يمكن أن تعكس العديد من التغيرات التي تحدث داخل الجسم.

ارتفاع السكر وتأثيره على البشرة: يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى العديد من التغيرات في الجسم، بما في ذلك تلف الأوعية الدموية والأعصاب، مما يؤثر بدوره على صحة البشرة.

علامات ارتفاع السكر على الوجه:

الانتفاخ: قد يشير الانتفاخ في الوجه، خاصة حول العينين، إلى احتباس السوائل في الجسم نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم.

البشرة الدهنية وحب الشباب: قد يعاني مرضى السكري من زيادة في إنتاج الزيوت، مما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية وحب الشباب.

الجلد الجاف والمتقشر: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى جفاف البشرة وتقشيرها.

البقع الداكنة: قد تظهر بقع داكنة على الجلد، خاصة حول الرقبة والإبطين، وهي علامة شائعة في مرضى السكري.

التهاب الجفون: قد يعاني مرضى السكري من التهاب في الجفون واحمرارها.

تدلي الجفون: قد يشير تدلي الجفون إلى وجود مشاكل في الأعصاب الناجمة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أهمية الكشف المبكر:

مضاعفات خطيرة: إذا ترك مرض السكري دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب والكلى والعينين.

الفحوصات الدورية: يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص مرض السكري ومراقبة مستويات السكر في الدم.

هذا وإن مراقبة بشرتك يمكن أن يساعدك في اكتشاف علامات مبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فلا تتردد في استشارة طبيبك.