استراتيجية برشلونة لضمّ فيكتور جيوكيريس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن برشلونة يخطط لاستمرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق حتى صيف 2026، لا سيما أنه ما يزال الهداف الأول في الفريق هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك لا يمنع من التفكير بمهاجم بديل، يكون قادراً على استمرار الزخم في خط هجوم الفريق الكتالوني.

ولا يُخفى أن برشلونة يضع السويدي فيكتور جيوكيريس نصب عينيه وأنه سيحاول النعاقد معه في الصيف المقبل نظير 70 مليون يورو، مع تركه معاراً في لشبونة لموسم آخر للحفاظ على مشاركته باستمرار في المباريات.

ولن يكون برشلونة وحده في مضمار التعاقد مع المهاجم السويدي، وقد يخطفه أحد فرق الصف الأول في أوروبا.