قد تُفضي إلى الوفاة.. ما هي أعراض جفاف الجسم الشديد؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - ما هو الجفاف الشديد للجسم؟

الجفاف الشديد للجسم هو حالة حرجة تنجم عن نقص حاد في الماء والسوائل في الجسم. يعتبر الحفاظ على نسبة كافية من السوائل أمرًا حيويًا لضمان أداء وظائف الجسم بشكل صحيح. عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء ولا يتم تعويض ذلك بشكل كافٍ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

الأسباب الشائعة للجفاف الشديد

الجفاف يحدث عادة عندما يكون تناول السوائل غير كافٍ لتعويض ما يفقده الجسم. وللجفاف الشديد عدة أسباب منها:

الإسهال الحاد والمستمر

القيء الشديد

ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الزائد

عدم تناول السوائل بشكل كافٍ

حالات طبية مثل السكري أو حروق شديدة

أعراض الجفاف الشديد

يمكن أن تختلف أعراض الجفاف الشديد بناءً على درجة نقص السوائل في الجسم. ومن الأعراض التي قد تشير إلى جفاف شديد:

عطش شديد وجاف

انخفاض في ضغط الدم

تسارع ضربات القلب

بول داكن اللون وقليل الكمية

دوخة ودوار

تعب وإرهاق عام

انخفاض مرونة الجلد

فقدان الوعي في الحالات الحرجة

طرق الوقاية والعلاج

لتجنب الإصابة بالجفاف الشديد، يُنصح بالحرص على:

شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم

زيادة استهلاك السوائل في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة

مراقبة الأعراض المبكرة للجفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة

في حالة التعرض لأعراض الجفاف الشديد، من الضروري التوجه إلى الطبيب أو المستشفى على الفور للحصول على العلاج المناسب، والذي قد يشمل تلقي السوائل عن طريق الوريد لتعويض النقص بسرعة وتسريع عملية التعافي. الحفاظ على ترطيب الجسم هو خط الدفاع الأول ضد هذا الشرط الخطير ويؤكد على أهمية العناية بصحة الجسم العامة.