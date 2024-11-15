مدرب باراغواي: حظيت بشرف الفوز على الأرجنتين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - عبّر جوستافو ألفارو، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الأرجنتين 2-1، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال في تصريحات بعد الفوز: حظيت بشرف الفوز على بطل العالم، فزنا على بطل العالم وجرحنا كرامته، لأن الأرجنتين لم ترد أن تخسر تحت أي ظرف…

وأضاف: واجهنا تحدياً صعباً جداً ومعقداً جداً… لا تعرفون مدى صعوبة مواجهة الأرجنتين والفوز عليها… إنها أول مرة في تاريخي أتمكن من الفوز على الأرجنتين.

وأرجع مدرب باراغواي سبب الانتصار إلى الفاعلية الهجومية، التي أجبرت الأرجنتين على التراجع.