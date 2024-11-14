دليل شامل لالتهاب الأعصاب الطرفية: من الأعراض إلى العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - هل تشعر بالتنميل أو الوخز في أطرافك؟ هل تعاني من ضعف العضلات أو صعوبة في المشي؟ قد تكون هذه الأعراض دلالة على التهاب الأعصاب الطرفية. هذه الحالة الصحية تؤثر على الأعصاب التي تنقل الإشارات من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي الجسم. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب التهاب الأعصاب الطرفية، وأعراضه، وطرق علاجه.

ما هو التهاب الأعصاب الطرفية؟

التهاب الأعصاب الطرفية هو حالة طبية تحدث نتيجة تلف الأعصاب التي تمتد إلى الأطراف، مثل اليدين والقدمين. هذا التلف يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الحركة والإحساس.

أعراض التهاب الأعصاب الطرفية:

التنميل والوخز: الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، وكأنها “نامت”.

الألم: قد يكون الألم حادًا أو مزمناً، وقد يشعر المريض بحرقان أو وخز.

ضعف العضلات: صعوبة في تحريك الأطراف أو فقدان القوة العضلية.

فقدان التوازن: صعوبة في المشي أو الوقوف بثبات.

حساسية مفرطة للمس: الشعور بالألم عند لمس المناطق المصابة.

أسباب التهاب الأعصاب الطرفية:

مرض السكري: يعد السكري من أهم أسباب التهاب الأعصاب الطرفية.

الأمراض المناعية: مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

نقص الفيتامينات: خاصة فيتامين ب12 وحمض الفوليك.

الإصابة: مثل الإصابات الرياضية أو الحوادث.

العدوى: بعض أنواع العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

الأورام: الأورام التي تضغط على الأعصاب.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب تلف الأعصاب كأثر جانبي.

علاج التهاب الأعصاب الطرفية:

يعتمد علاج التهاب الأعصاب الطرفية على السبب الكامن وراءه. قد يشمل العلاج:

العلاج الدوائي: لتخفيف الألم وتحسين وظيفة الأعصاب.

العلاج الطبيعي: لتحسين القوة العضلية والمرونة.

العلاج الوظيفي: لمساعدة المريض على أداء الأنشطة اليومية.

العلاج الجراحي: في حالات نادرة، قد يلزم إجراء عملية جراحية.

كيف يمكن الوقاية من التهاب الأعصاب الطرفية؟

السيطرة على مرض السكري: إذا كنت مصابًا بالسكري، يجب عليك مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يضر بالأوعية الدموية والأعصاب.

هذا والتهاب الأعصاب الطرفية يمكن أن يكون حالة مزمنة ومؤلمة، ولكن يمكن التحكم فيه وإدارته من خلال العلاج المناسب. إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب الأعصاب الطرفية، فاستشر طبيبك لتشخيص حالتك وتحديد خطة العلاج المناسبة.