برشلونة يدرس خيارات تعزيز مركز الظهير الأيسر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتمد هانزي فليك، مدرب برشلونة، على أليخاندرو بالدي بشكل أساسي، في هذا المركز، بينما بديله، جيرارد مارتن، لم يثبت أقدامه حتى الآن، ومن هنا جاء التفكير بالتعاقد مع لاعب جديد، في هذا المركز.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة حاول التعاقد مع ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونخ، ولكن الراتب الضخم الذي يطلبه، فضلاً عن اتفاقه مع ريال مدريد، دفع برشلونة للتفكير بلاعبين آخرين.

وأفادت الصحيفة، أن النادي الكتالوني يفكر بخيارات مثل ألفارو كاريراس لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، أو هوجو بوينو لاعب فريق فينورد والمعار من نادي وولفرهامبتون، ولكن لا قرار نهائي، حتى الآن.