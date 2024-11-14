نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إيطاليا فوزًا غاليًا أمام بلجيكا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك بودوان" في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن ساندرو تونالي من تسجيل أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح إيطاليا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينزو إلى زميله تونالي الذي استقبلها بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

موعد مباراة إيطاليا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية

يضرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم موعدًا ناريًا مع نظيره فرنسا يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر 2024 على ملعب "سان سيرو"، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.