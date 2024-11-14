نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيطاليا يهزم بلجيكا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز أمام نظيره بلجيكا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك بودوان"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

أحداث مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

سجل ساندرو تونالي أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح إيطاليا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينزو إلى زميله تونالي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وسدد لياندرو تروسارد لاعب منتخب بلجيكا في الدقيقة 51، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وأهدر ماتيو ريتيجي لاعب إيطاليا في الدقيقة 54، فرصة هدف محقق بعد أن انفرد بالمرمى ثم سدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها ببراعة كاستيلس حارس مرمى بلجيكا.

وفي الدقيقة 57، سدد لياندرو تروسارد لاعب بلجيكا الكرة من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها الحارس دوناروما إلى ركلة ركنية.

وصوب ماتيو ريتيجي لاعب إيطاليا في الدقيقة 64 الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وجاءت ركلة ركنية لصالح بلجيكا في الدقيقة 65، نفذها مكسيم دي كويبر بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها تيموتي كاستاني بتسديدة مباشرة، ولكن مرت أعلى العارضة.

ومنع القائم الأيسر للمرمى هدف التعادل لصالح بلجيكا في الدقيقة 83 بعد رأسية من فوت فايس من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب منتخبي إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة ثلاثة لقاءات.