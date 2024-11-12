تقرير: ستيفن جيرارد مستمر مع الاتفاق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - أكدت إذاعة (توك سبورت) الإنكليزية أن ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق السعودي سيستمر في منصبه، رغم البداية السيئة لفريقه هذا الموسم.

وقالت الإذاعة المذكورة إن إدارة الاتفاق فضّلت عدم إقالة جيرارد، الذي تعرض لصافرات استهجان من جانب جماهير الفريق عقب الخسارة أمام القادسية 0-2 في دوري روشن.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر بين فرق دوري روشن هذا الموسم بعد مضي 10 جولات بـ 11 نقطة، حيث فاز الفريق في 3 مباريات وتعادل في 2 وخسر 5 مباريات.