بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال سوسيداد يستهدف التعاقد مع أنسو فاتي، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، ولكن اللاعب لا يشارك بشكل كبير مع هانزي فليك، ومن المرجح رحيله خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال سوسيداد يريد ضم فاتي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

خلال الموسم الحالي، شارك فاتي مع برشلونة في 7 مباريات بمختلف المسابقات، بإجمالي 158 دقيقة لعب، لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف.