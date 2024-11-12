فينسيوس جونيور وحفل الكرة الذهبية .. الكشف عن كواليس إضافية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن كواليس إضافية تتعلق بعدم سفر فينيسيوس جونيور ووفد ريال مدريد لحضور حفل الكرة الذهبية.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “جمع فينيسيوس أصدقائه، قبل 24 ساعة من موعد حفل الكرة الذهبية، لإقامة حفل خاص، وكانوا جميعاً مقتنعين بأنهم سيسافرون في اليوم التالي إلى باريس لمشاهدته وهو يرفع الكرة الذهبية”.

وأكملت الشبكة: “أنهوا التجهيزات في الساعات الأولى من الصباح، لأن المناسبة كانت تستحق هذا العناء، وكان يجب في ظهر يوم الاثنين ركوب طائرة خاصة للسفر إلى فرنسا”.

وأضافت: “لكن كل شيء تغير عندما ظهر بعض مديري ريال مدريد في المنزل في الصباح. الأمر الذي شكل موقفاً غير مريح للبرازيلي.. في تلك اللحظة، فهم أن شيئاً ما كان يحدث”.

وكشفت الشبكة: “اجتمع مديرو ريال مدريد مع فينيسيوس في منزله لفترة طويلة وأخبروه أن تسريباً وصلهم مفاده أن رودري هو الفائز بالجائزة، وأن الرئيس فلورنتينو بيريز قرر عدم الذهاب إلى باريس احتجاجاً على ما حدث”.

ونوهت الشبكة: “يؤكد المطلعون على الوضع أن التسريب يأتي من بيئة أحد لاعبي الفريق الأول، الذي أبلغه أحد المسؤولين في ‘فرانس فوتبول’ أن فينيسيوس لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

وواصلت الشبكة: “أراد العديد من اللاعبين حضور حفل الكرة الذهبية لكن لم يخالف أحد أمر فلورنتينو بيريز.. لقد كان غضبه كبيراً، ويعتقد أن كل شيء حدث بسبب السوبرليج”.

وأتمت الشبكة: “يعتقدون في مدريد أن رئيس الإتحاد الأوروبي له يد في عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة”.