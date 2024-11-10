أحمد السقا يكشف عن حقيقة دعمه لابنه ياسين في عالم الفن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - أثار الفنان أحمد السقا جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة حول دعمه لابنه ياسين ودخوله عالم التمثيل. وفي حوارٍ مطول مع الإعلامي معتز الدمرداش، كشف السقا عن حقيقة علاقته الفنية بابنه.

دعم دون فرض:

أكد السقا أنه يدعم ابنه ياسين بشكل كبير، ولكنه يرفض فكرة فرضه على الجمهور. وقال السقا: “ياسين ابني وإن مكنتش هدعمه هدعم مين، بس أدعمه إني أوجه ليه نصايح لكن إني أفرضه مقدرش لأن الجمهور مبيتفرضش عليه حد”. وأضاف أن ياسين موهوب ودرس كل عناصر صناعة السينما، مما يجعله مؤهلاً لدخول هذا المجال.

نصائح الأب:

كشف السقا عن النصيحة التي قدمها لابنه قبل دخوله عالم التمثيل، حيث قال له: “شغلانتك دي ملهاش لقب إنت مش دكتور ولا مهندس يا تبقى اسمك يا متبقاش”. وأكد السقا أنه يقدم لابنه كل الدعم الذي يحتاجه، ولكنه يترك له الحرية في اختيار طريقه.

تدريب متخصص:

أشار السقا إلى أن ياسين يتلقى تدريبًا متخصصًا في مجال التمثيل، وذلك لضمان وصوله إلى أعلى مستوى من الاحترافية. وقال السقا: “لو احتاجني ممكن أساعده وأدربه وهو عنده مدرب تمثيل لأنه مهما كان هيتكسف مني لما يكون عنده مدرب تمثيل هيسمع الكلام أكتر”.