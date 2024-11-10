الدوري الاسكتلندي… خلاصة الجولة (12)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - استكملت قبل قليل مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، ونستعرض لكم نتائج هذه المرحلة كاملة وترتيب فرق المقدمة بعدها.

نتائج الجولة (12)

هيبرنيان × سانت ميرين 1-2

دندي يونايتد × روس كاونتي 3-0

ماذرويل × سانت جونستون 2-1

أبردين × دندي 4-1

كيلمارنوك × سيلتك 0-2

جلاسكو رينجرز × هارتس 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)

1- سيلتك: 31 نقطة

2- أبردين: 31 نقطة

3- جلاسكو رينجرز: 22 نقطة

4- دندي يونايتد: 19 نقطة

5- ماذرويل: 19 نقطة