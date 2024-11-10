نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي… خلاصة الجولة (12) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - استكملت قبل قليل مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، ونستعرض لكم نتائج هذه المرحلة كاملة وترتيب فرق المقدمة بعدها.
نتائج الجولة (12)
هيبرنيان × سانت ميرين 1-2
دندي يونايتد × روس كاونتي 3-0
ماذرويل × سانت جونستون 2-1
أبردين × دندي 4-1
كيلمارنوك × سيلتك 0-2
جلاسكو رينجرز × هارتس 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)
1- سيلتك: 31 نقطة
2- أبردين: 31 نقطة
3- جلاسكو رينجرز: 22 نقطة
4- دندي يونايتد: 19 نقطة
5- ماذرويل: 19 نقطة