5 أنماط شخصية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - هل تساءلت يومًا عن السبب وراء إصابة بعض الأشخاص بالأمراض المزمنة على الرغم من اتباعهم نظامًا غذائيًا صحيًا وممارستهم للرياضة بانتظام؟ الجواب قد يكمن في صحتك النفسية.

العلاقة بين الصحة النفسية والجسدية

كشفت العديد من الدراسات عن وجود علاقة وثيقة بين الصحة النفسية والجسدية. فالعقل والجسد يعملان معًا ككل متكامل، وتأثير أحدهما على الآخر لا يمكن إنكاره.

5 أنماط شخصية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض:

قمع العواطف: عندما تكبت مشاعرك وتتجاهل احتياجاتك العاطفية، فإنك تضع ضغطًا كبيرًا على جسمك.

التفاني الزائد: الانغماس في العمل أو المسؤوليات دون تخصيص وقت للاسترخاء والاستمتاع بالحياة يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق والإجهاد المزمن.

الغضب المكبوت: قمع الغضب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

المسؤولية عن مشاعر الآخرين: محاولة إسعاد الجميع والقلق بشأن رأيهم يمكن أن يستهلك طاقتك ويؤثر على صحتك النفسية والجسدية.

الخوف من الفشل: الخوف المستمر من ارتكاب الأخطاء يمكن أن يسبب القلق والتوتر.

كيف يؤثر الإجهاد على الصحة؟

عندما تشعر بالتوتر، يطلق جسمك هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي تعد ضرورية للاستجابة للتهديدات. ولكن التعرض المستمر للإجهاد يؤدي إلى ارتفاع مستويات هذه الهرمونات، مما يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل:

أمراض القلب: الإجهاد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السرطان: بعض الدراسات تشير إلى وجود صلة بين الإجهاد والإصابة بالسرطان.

اضطرابات الجهاز الهضمي: الإجهاد يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي.

الأرق: صعوبة النوم هي أحد أعراض الإجهاد الشائعة.

كيفية تحسين صحتك النفسية والجسدية:

ممارسة التأمل واليوغا: تساعد هذه الممارسات على تهدئة العقل وتقليل التوتر.

ممارسة الرياضة بانتظام: الرياضة تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد ضروري لصحة الجسم والعقل.

تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

بناء علاقات اجتماعية قوية: العلاقات الاجتماعية الداعمة تلعب دورًا هامًا في الصحة النفسية.

طلب المساعدة عند الحاجة: لا تتردد في طلب المساعدة من معالج نفسي إذا كنت تعاني من مشاكل صحية نفسية.