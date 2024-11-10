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الدوري التركي… خلاصة الجولة (12)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين.

نتائج الجولة (12)
قاسم باشا × قيصري سبور 1-2
أنطاليا سبور × بودريم سبور 3-2
هاتاي سبور × غازي عنتاب 3-1
تشايكور ريزا سبور × طرابزون سبور 3-1
أضنة ديمرسبور × أيوبسبور 0-1
جوزتيه × قونيا سبور 2-0
غلطة سراي × سامسون سبور 3-2
إسطنبول باشاك شهير × بشكتاش 0-0
فنربخشة × سيفاس سبور 4-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)
1- غلطة سراي: 31 نقطة
2- فنربخشة: 26 نقطة
3- سامسون سبور: 25 نقطة
4- أسوبسبور: 22 نقطة
5- جوزتيه: 21 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)
1- شيرو إيموبيلي (بشكتاش):8 أهداف
2- إدين دجيكو (فنربخشة): 7 أهداف
3- دوشان تاديتش (فنربخشة): 6 أهداف
4- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 6 أهداف
5- مامي تيام (أيوبسبور): 6 أهداف
6- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 6 أهداف
7- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 6 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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