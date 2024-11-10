الدوري التركي… خلاصة الجولة (12)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين.

نتائج الجولة (12)

قاسم باشا × قيصري سبور 1-2

أنطاليا سبور × بودريم سبور 3-2

هاتاي سبور × غازي عنتاب 3-1

تشايكور ريزا سبور × طرابزون سبور 3-1

أضنة ديمرسبور × أيوبسبور 0-1

جوزتيه × قونيا سبور 2-0

غلطة سراي × سامسون سبور 3-2

إسطنبول باشاك شهير × بشكتاش 0-0

فنربخشة × سيفاس سبور 4-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)

1- غلطة سراي: 31 نقطة

2- فنربخشة: 26 نقطة

3- سامسون سبور: 25 نقطة

4- أسوبسبور: 22 نقطة

5- جوزتيه: 21 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)

1- شيرو إيموبيلي (بشكتاش):8 أهداف

2- إدين دجيكو (فنربخشة): 7 أهداف

3- دوشان تاديتش (فنربخشة): 6 أهداف

4- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 6 أهداف

5- مامي تيام (أيوبسبور): 6 أهداف

6- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 6 أهداف

7- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 6 أهداف