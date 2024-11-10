رحيل فنان مصر الحزين: حمدي الرملي في ذمة الله

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

في خبر حزين هز الوسط الفني المصري، توفي الفنان القدير حمدي الرملي صباح الأحد 10 نوفمبر 2024، عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد.

أعلن خبر الوفاة نجل شقيق الفنان الراحل، إيهاب الرملي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى عمه بكلمات مؤثرة. كان الرملي قد دخل المستشفى منذ عدة أسابيع لتلقي العلاج، إلا أن المرض استعصى عليه.

وكشف الرملي في تصريحات سابقة أن إصابته بمرض تليف الكبد جاءت نتيجة إهماله في صحته وعدم اهتمامه بها. وقد حذر الفنان الراحل مرارًا وتكرارًا من خطورة هذا المرض ودعا الجميع إلى الاهتمام بصحتهم.

الأكثر إيلامًا هو أن الفنان الرملي كان قد تنبأ بموته قبل رحيله بفترة. فقد نشر عبر حسابه على “فيسبوك” عدة منشورات تتحدث عن الموت والحياة الآخرة، وكأنه يستعد للسفر إلى دار البقاء. وقد أضافت هذه المنشورات حزنًا عميقًا على قلوب محبيه ومتابعيه.

ترك الفنان حمدي الرملي بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حفرت في ذاكرة الجمهور. وقد نعى الفنانون والنقاد رحيله، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان فنان موهوب ومحبوب.