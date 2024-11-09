كومباني يعادل رقم بيب جوارديولا مع بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - قاد البلجيكي، فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، لتحقيق فوز صعب على سانت باولي، بهدف نظيف، مساء اليوم، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 26 نقطة، ليحقق بذلك المدرب البلجيكي رقماً مميزاً..

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن الوصول لهذا العدد من النقاط في أول 10 مباريات يمثل رقماً قياسياً يشترك فيه كومباني مع كل من الإسباني بيب جوارديولا، الذي حققه في عام 2013، وبرانكو زيبيك في عام 1968.

وحافظ بايرن على صدارة ترتيب الدوري الألماني، برصيد 26 نقطة، بعدما حقق الفريق الفوز في 8 مباريات وتعادل مرتين.