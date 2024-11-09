الكشف عن طبيعة إصابة ثنائي ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ثنائي ريال مدريد، رودريجو ولوكاس فاسكيز، أثناء المباراة أمام أوساسونا، مساء اليوم، والتي انتهت بفوز الملكي، بنتيجة 4-0.

وكان رودريجو قد تعرض لإصابة في الدقيقة ال19، ولم يستطع على مواصلة اللعب، بينما تم استبدال لوكاس فاسكيز بين شوطي اللقاء.

وكتب ماريو كورتيجانا، الصحفي الشهير بصحيفة “ذا أتلتيك”، على حسابه بشبكة “X”: “يعاني رودريجو من إصابة في العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن، بينما تعرض لوكاس فاسكيز لإصابة في العضلة الضامة اليسرى”.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا، بفارق 6 نقاط عن برشلونة، متصدر الترتيب.