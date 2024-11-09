لونين يحقق رقماً فريداً مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - حقق الأوكراني، أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، رقماً فريداً، أثناء مشاركته أمام أوساسونا، مساء اليوم.

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” لحساب الجولة 13 من الليجا.

وتمكن لونين من صناعة الهدف الرابع لفريقه بعد أن أرسل كرة طويلة للبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انفرد بحارس الخصم وسجل هدفه الشخصي الثالث في المباراة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن لونين هو أول حارس مرمى في ريال مدريد يصنع هدفاً في الليجا في القرن الحادي والعشرين..

وأضافت الشبكة: “يعد لونين ثاني حارس مرمى يفعلها هذا الموسم في الليجا بعد دييجو كوندي (فياريال) ضد أتلتيكو مدريد”.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة، متصدر الترتيب، والذي تنتظره مباراة هامة أمام ريال سوسيداد، غداً الأحد.