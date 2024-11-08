قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره منتخب بولندا ثم يواجه كرواتيا يومي 15 و18 من الشهر الحالي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية..

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي سيلفا، خوسي سا.

خط الدفاع: دالوت، كانسيو، سيميدو، أنتونيو سيلفا، توماس أراوخو، تياجو دجالو، ريناتو فيجا، نونو مينديز، نونو تافاريس.

خط الوسط: بالينيا، فيتينيا، جواو نيفيز، أوتافيو، ماتيوس نونيز، برونو فرنانديز، بيدرو جونسالفيس.

خط الهجوم: برناردو سيفا، فرانسيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو، ترينكاو، رافائيل لياو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدوز