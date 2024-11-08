26 لاعباً في قائمة الأولمبي الإماراتي لمعسكر رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - اختار مارسيلو برولي، مدرب المنتخب الأولمبي الإماراتي، 26 لاعباً للمعسكر الداخلي المقام في إمارة رأس الخيمة..

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان يومي 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويستهدف الأولمبي الإماراتي من خلال معسكر رأس الخيمة، الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وكذلك تجهيز اللاعبين من أجل المنتخب الأول المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: سعيد المقدمي، مرزوق البدواوي، زايد الهاشمي.

خط الدفاع: مبارك بن زامة، خليفة المزروعي، منصور البلوشي، زايد خميس، جمال خليفة، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، سالم الحمادي.

خط الوسط: علي عبد العزيز، مطر زعل، انطوني خياط، سولومون سوسو، سيف الكعبي، حازم محمد، ضاري فهد.

خط الهجوم: ربيع حسن، مايد الكاس، علي المعمري، أحمد نبيل، جوناس نافو، عيد الحمادي، أحمد الشكري، عتيق عصام.