عشبة جت من السماء... استخدموها بالطريقة دي لمدة 3 أيام بس وقولوا وداعا للكرش ودهون البطن... متوفرة في كل بيت!!

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رياض - احمد صلاح - ورق الغار من الأعشاب الطبيعية التي تمتاز بفوائد صحية عديدة وقد استخدم منذ القدم في الطب الشعبي لتحقيق نتائج ملحوظة في تحسين صحة الجهاز الهضمي وحرق الدهون يساهم ورق الغار في تخفيف الانتفاخات ويساعد في التخلص من الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن ويعد تناوله بانتظام جزءا من نظام غذائي صحي للحصول على جسم رشيق وبطن مسطح.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار

لتحضير مشروب ورق الغار ضعي بعض أوراق الغار في قدر مع الماء واتركيه ليغلي لمدة 15 دقيقة بعد ذلك قومي بتصفية المشروب وصبيه في فنجان وأضيفي له القليل من العسل لتحسين المذاق يتم تناول هذا المشروب صباحا ومساء للحصول على أفضل النتائج والاستفادة من خصائصه الطبيعية التي تساهم في حرق الدهون.

فوائد شرب مشروب ورق الغار لخسارة الوزن

يتميز مشروب ورق الغار بقدرته على تعزيز حرق الدهون بشكل ملحوظ حيث يساهم في حرق ما يقارب 2800 سعرة حرارية في الأسبوع عند تناوله بانتظام بالإضافة إلى ذلك يعمل المشروب على سد الشهية مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط وهذا بدوره يسهم في التخلص من الوزن الزائد والحصول على بطن مسطح وجسم متناسق.

تأثير مشروب ورق الغار على الهضم والجهاز العصبي

يساعد مشروب ورق الغار على تنظيم عملية هضم الطعام مما يحد من مشكلات الهضم المزعجة كالتقلصات والانتفاخات كما أن لهذا المشروب تأثيرا مهدئا يساعد في مقاومة القلق والتوتر مما يحسن من الحالة المزاجية ويزيد من قدرة الجسم على التخلص من الدهون بشكل طبيعي وآمن.

دور مشروب ورق الغار في دعم صحة القلب ومستويات السكر