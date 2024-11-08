ديتمار هامان: مبابي لم يقدم المأمول منه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - علّق اللاعب الألماني السابق، ديتمار هامان، على استبعاد كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا الأخيرة، من قبل ديدييه ديشامب.

وقال هامان إن كيليان مبابي لا يقدم أداًء جيداً في الوقت الحالي.

وأوضح هامان في تصريحات لشبكة (سكاي) الإخبارية: لم يقدم مبابي أداءً جيداً، خلال آخر 12 شهراً مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، ولم يظهر أيضاً بالشكل المأمول مع منتخب فرنسا، مشيراً إلى أن انتقال مبابي مجاناً للريال، كان له تأثير سلبي على اللاعبين الآخرين في سانتياجو برنابيو.

وقال أيضاً: قدوم مبابي جعل بعض اللاعبين الآخرين يعانون… اللاعبون عبارة عن بعض القطع، يكافح كارلو أنشيلوتي لتجميعها.