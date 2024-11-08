ماهي أعراض سرطان القولون و المستقيم؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - يسلط تشخيص جيمس فان دير بيكل سرطان القولون والمستقيم الضوء على زيادة مقلقة في الحالات بين الشباب.

وفقا لجمعية السرطان الأمريكية ، تضاعف التشخيص تحتسن 55تقريبا منذ عام 1995. يعزو الخبراء الارتفاع إلى عوامل بيئية مثل الأنظمة الغذائية الغربية وزيادة الوزن والتدخين.

يوصى الآن بإجراء اختبار منتظم في سن 45، وتشمل العلامات التي يجب الانتباه إليها آلام البطن والإسهال ونزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ،وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا نزيف الشرج أو وجود دم في البراز.