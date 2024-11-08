الكشف عن موعد عودة ديوجو جوتا إلى الملاعب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - كشف ليفربول، اليوم الجمعة، عن موعد عودة لاعبه البرتغالي، ديوجو جوتا، إلى الملاعب..

ويستعد الريدز لمواجهة أستون فيلا، غداً السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنكليزي.

وكان اللاعب البرتغالي تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مشاركته مع ليفربول أمام تشيلسي، ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج.

وقال النادي الإنكليزي في بيان رسمي، أنه من المتوقع أن يعود ديوجو جوتا من الإصابة بعد فترة وجيزة من نهاية فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.