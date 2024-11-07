كونراد لايمر: عانينا بعض الشيء أمام بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - قال كونراد لايمر، لاعب بايرن ميونخ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق البافاري بعد الفوز 1-0 على بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا: من الصعب مواجهة أي خصم يتمركز ويدافع جيداً، عليك التحلي بالصبر وهكذا كان الحال أمام بنفيكا، تمسكنا بخطة المباراة وواصلنا الطرق على الباب.

وأضاف: ندرك بأننا لم نلعب بدقة كافية في بعض الأوقات، بشكل عام عانينا من التوتر الشديد ولكن في النهاية فزنا 1-0، في بعض الأحيان تحتاج للفوز بتلك الصورة، سيطرنا على المباراة لمدة 90 دقيقة ونستحق الانتصار، نريد مواصلة التطور وأنا على يقين بأننا سنحقق المزيد من النجاحات مع تقدم الموسم.