طريقة التعامل مع الحمى عند الأطفال في الطقس البارد

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - الحمى عند الأطفال في الطقس البارد أمر شائع وقد يثير قلق الأهل. إليك بعض النصائح لمساعدتك على التعامل مع هذه الحالة:

1. متى تقلقين بشأن حمى طفلك؟

الحمى عند الرضع: أي ارتفاع في درجة الحرارة عند الرضع أقل من 3 أشهر يستدعي استشارة الطبيب فورًا.

أي ارتفاع في درجة الحرارة عند الرضع أقل من 3 أشهر يستدعي استشارة الطبيب فورًا. علامات خطورة: إذا لاحظتِ أيًا من هذه العلامات، استشيري الطبيب فوراً: صعوبة في التنفس تغيرات في لون الجلد (شحوب، اصفرار) تشنجات رفض التغذية نعاس شديد أو عدم استجابة طفح جلدي ألم شديد في الرأس أو الأذن تورم في الغدد الليمفاوية بالرقبة

إذا لاحظتِ أيًا من هذه العلامات، استشيري الطبيب فوراً:

2. كيفية تخفيف الحمى:

السوائل: قدمي لطفلك الكثير من السوائل الدافئة (مثل الشوربة، الماء الدافئ، عصير الفواكه المخفف) للحفاظ على رطوبة جسمه.

قدمي لطفلك الكثير من السوائل الدافئة (مثل الشوربة، الماء الدافئ، عصير الفواكه المخفف) للحفاظ على رطوبة جسمه. الملابس الخفيفة: ارتدي لطفلك ملابس خفيفة وقطنية تسمح بتهوية الجسم.

ارتدي لطفلك ملابس خفيفة وقطنية تسمح بتهوية الجسم. الكمادات الدافئة: استخدمي كمادات دافئة على جبهته ورقبته لمساعدته على الشعور بالراحة.

استخدمي كمادات دافئة على جبهته ورقبته لمساعدته على الشعور بالراحة. الأدوية الخافضة للحرارة: استخدمي الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين وفقًا لتعليمات الطبيب. هام: لا تعطي الأسبرين للأطفال.

استخدمي الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين وفقًا لتعليمات الطبيب. لا تعطي الأسبرين للأطفال. الراحة: امنحي طفلك قسطًا كافيًا من الراحة.

3. العناية بالطفل في الطقس البارد:

الحفاظ على دفء المنزل: تأكدي من أن درجة حرارة المنزل معتدلة وليست باردة جدًا.

تأكدي من أن درجة حرارة المنزل معتدلة وليست باردة جدًا. تدفئة الأيدي والأقدام: ارتدي لطفلك جوارب وقفازات.

ارتدي لطفلك جوارب وقفازات. تجنب الخروج في الطقس البارد: إلا إذا كان ذلك ضروريًا.

4. متى تستشيري الطبيب؟

الحمى المستمرة: إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام.

إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام. سوء الحالة: إذا تفاقمت أعراض طفلك أو ظهرت عليه أعراض جديدة.

إذا تفاقمت أعراض طفلك أو ظهرت عليه أعراض جديدة. الرضع: إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر.

إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر. الشك: إذا كنتِ تشعرين بالقلق بشأن حالة طفلك.

ملاحظة: الحمى هي آلية دفاع طبيعية للجسم لمحاربة العدوى. لا تحاولي خفض درجة الحرارة بشكل كبير، فذلك قد يمنع الجسم من القيام بوظيفته.

الوقاية خير من العلاج: