نشكركم على متابعتكم خبر طريقة التعامل مع الحمى عند الأطفال في الطقس البارد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - الحمى عند الأطفال في الطقس البارد أمر شائع وقد يثير قلق الأهل. إليك بعض النصائح لمساعدتك على التعامل مع هذه الحالة:
1. متى تقلقين بشأن حمى طفلك؟
- الحمى عند الرضع: أي ارتفاع في درجة الحرارة عند الرضع أقل من 3 أشهر يستدعي استشارة الطبيب فورًا.
- علامات خطورة: إذا لاحظتِ أيًا من هذه العلامات، استشيري الطبيب فوراً:
- صعوبة في التنفس
- تغيرات في لون الجلد (شحوب، اصفرار)
- تشنجات
- رفض التغذية
- نعاس شديد أو عدم استجابة
- طفح جلدي
- ألم شديد في الرأس أو الأذن
- تورم في الغدد الليمفاوية بالرقبة
2. كيفية تخفيف الحمى:
- السوائل: قدمي لطفلك الكثير من السوائل الدافئة (مثل الشوربة، الماء الدافئ، عصير الفواكه المخفف) للحفاظ على رطوبة جسمه.
- الملابس الخفيفة: ارتدي لطفلك ملابس خفيفة وقطنية تسمح بتهوية الجسم.
- الكمادات الدافئة: استخدمي كمادات دافئة على جبهته ورقبته لمساعدته على الشعور بالراحة.
- الأدوية الخافضة للحرارة: استخدمي الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين وفقًا لتعليمات الطبيب. هام: لا تعطي الأسبرين للأطفال.
- الراحة: امنحي طفلك قسطًا كافيًا من الراحة.
3. العناية بالطفل في الطقس البارد:
- الحفاظ على دفء المنزل: تأكدي من أن درجة حرارة المنزل معتدلة وليست باردة جدًا.
- تدفئة الأيدي والأقدام: ارتدي لطفلك جوارب وقفازات.
- تجنب الخروج في الطقس البارد: إلا إذا كان ذلك ضروريًا.
4. متى تستشيري الطبيب؟
- الحمى المستمرة: إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام.
- سوء الحالة: إذا تفاقمت أعراض طفلك أو ظهرت عليه أعراض جديدة.
- الرضع: إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر.
- الشك: إذا كنتِ تشعرين بالقلق بشأن حالة طفلك.
ملاحظة: الحمى هي آلية دفاع طبيعية للجسم لمحاربة العدوى. لا تحاولي خفض درجة الحرارة بشكل كبير، فذلك قد يمنع الجسم من القيام بوظيفته.
الوقاية خير من العلاج:
- التطعيم: تأكدي من حصول طفلك على جميع التطعيمات الموصى بها.
- الغذاء الصحي: قدمي لطفلك غذاءً صحيًا ومتوازنًا.
- النوم الكافي: احرصي على أن يحصل طفلك على قسط كاف من النوم.
- نظافة اليدين: غسلي يدي طفلك بانتظام بالماء والصابون.