سيدتان مصريتان تلقيان حتفهما بطلق ناري عن طريق الخطأ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - لقيت سيدتان مصريتان مصرعهما، اليوم الخميس، في محافظة قنا بصعيد مصر، بعد إصابتهما بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال مشاجرة بالأسلحة النارية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن مديرية أمن قنا تلقت بلاغًا يفيد بمقتل سيدتين تبلغان من العمر (63و35 عامًا) عن طريق الخطأ في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وقامت بفض المشاجرة ونقل الجثتين إلى مستشفى قنا العام.

وقد كثفت السلطات المصرية من جهوده الإجراء تحقيق شامل في مقتل السيدتين وتوضيح ملابسات الحادث وإلقاء القبض على المتهمين، وذلك عقب صدور أمر من النيابة العامة بسرعة إجراء التحقيقات وتوضيح ملابسات الحادث.

كما وقع حادث مماثل في حي شبرا الخيمة بالقاهرة، حيث قُتل رضيع في أحضان والدته بطلق ناري وأصيبت الأم بإصابات مختلفة في الرأس والجسم في حادث مثير للجدل.

وألقت سلطات الأمن القبض على شخصين زُعم أنهما قتلا الطفل وأصابا الأم أثناء مشاجرة بينهما،وأجبرتهما على الاعتراف بالجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.