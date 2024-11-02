تغير موقف أراوخو بشأن تجديد عقده مع برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن تغير موقف رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، من تجديد عقده مع النادي الكتالوني..

وكان برشلونة قدم عرضاً من أجل تجديد عقد أراوخو خلال الأشهر الماضية، ولكن اللاعب تجاهل الرد عليه لعدم ثقته بالمشروع الرياضي لنادي برشلونة تحت قيادة هانزي فليك.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بدأت نظرة أراوخو إلى المشروع الرياضي لبرشلونة تتغير في الأسابيع الأخيرة بعد النتائج المحققة تحت قيادة المدرب الألماني.

وكشفت الصحيفة، أن أراوخو وافق على الاجتماع مع برشلونة لمناقشة تجديد عقده مع النادي، وسيتم عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن عقد رونالد أراوخو مع برشلونة يمتد حتى صيف 2026.