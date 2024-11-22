ماذا يحدث عند نقص الحديد في الجسم؟ .. نصائح عامة لعلاج نقص الحديد والحفاظ على مستواه فى الجسم

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رياض - احمد صلاح - ماذا يحدث عند نقص الحديد في الجسم؟ حيث يعتبر الحديد من أهم العناصر التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم ونشاطه، إذ يدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما إنه المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وأيضًا يساهم في تعزيز الجهاز المناعي، ودعم النشاط البدني والعقلي، ولهذا فإن نقص نسبته في الجسم يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل فقر الدم والضعف العام، لذلك لابد من تناول العديد من الأكلات الغنية بالحديد للحفاظ على التوازن الصحي للجسم.

لماذا النساء هي الأكثر عرضة لنقص الحديد في الجسم؟

بسبب الدورة الشهرية تفقد المرأة كمية كبيرة من الدم، بالإضافة إلى احتياجاتها المتزايدة أثناء فترتي الحمل والرضاعة، لهذا نجد أن نقص الحديد يصيب المرأة بشكل خاص، مما يعرضها لضعف المناعة وشحوب الوجه، فضلًا عن الشعور بالإرهاق الشديد وضعف التركيز.

اعراض نقص الحديد فى الجسم

نصائح للحفاظ على مستوى الحديد في الجسم

لابد من اتباع النصائح الآتية للحفاظ على نسبة الحديد في الدم، وتجنب نقصها والتعرض للمخاطر الصحية،

ألا وهي:

تناول أغذية تحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الحديد مثل السبانخ والعسل الأسود، والبقوليات مثل الفاصوليا العدس، وأيضًا اللحوم الحمراء.

تناول أطعمة تحتوي على فيتامين C وذلك لأنها تدعم امتصاص الحديد بصورة أكبر، وذلك مثل الفلفل الحلو والليمون والبرتقال والجوافة.

يجب تجنب شرب القهوة والشاي بعد الوجبة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وذلك لأن الكافيين يعرقل امتصاص الحديد في الجسم بشكل سليم.

إذا كانت نسبة الحديد منخفضة بشكل كبير في جسمك، فعليك زيارة الطبيب ليصف لك مكملات غذائية تحتوي على الحديد وغيرها من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، حتى لا يدخل الجسم في حالة صحية سيئة، ويفقد قدرته على مقاومة الأمراض.

نصائح عامة لعلاج نقص الحديد

أطعمة تحتوي على الحديد