اللاعب العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024

انت الأن تتابع خبر اللاعب العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسجل رحيمي هدفا في فوز العين على العروبة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.

وبات رحيمي أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في عام 2024، متفوقا على لاعبين كبار على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

ووصل رحيمي لهدفه رقم 36 كأكثر اللاعبين العرب تسجيلا هذا العام مع نادي العين ومنتخب المغرب.

وفاز رحيمي مع العين بلقب دوري أبطال آسيا، كما توج ببرونزية أولمبياد باريس 2024.

وعلى صعيد الجوائز الفردية نال رحيمي جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2023-2024، إلى جانب لقب هداف الأولمبياد.

كما أصبح رحيمي ثاني أكثر لاعب عربي مساهمة بالتسجيل مع النادي والمنتخب بعام 2024 بكل البطولات بـ42 مساهمة بالتساوي مع محمد صلاح.

ويتصدر القائمة النجم القطري أكرم عفيف والذي ساهم في 51 هدفا مع السد القطري ومنتخب قطر في عام 2024.

وشارك النجم المغربي في 45 مباراة خلال عام 2024 مع نادي العين ومنتخب المغرب.

فيما أثار استبعاد النجم المغربي من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024 غضب جماهير العين الإماراتي، معتبرين أنه أحد أكثر اللاعبين المظلومين حاليا.

وضمت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للجائزة كل من، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس، الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، إلى جانب الإيفواري سيمون أدينجرا جناح برايتون ورونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب إفريقي.