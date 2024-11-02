الدوري البلجيكي (13): ميشيلن يواجه سانت جيلواز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق سانت جيلواز في ضيافة ميشيلن، اليوم اتلسبت، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت سيلتقي ستاندر دو لياج مع سينت ترويدنس، أود لوفين مع كلوب بروج.

وافتتح فريق فيستيرلو مباريات هذه الجولة أمس بالفوز على ضيفه ديندر بهدفين دون مقابل.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 28 نقطة، يليه رويال أنتويرب بـ 23 نقطة، كلوب بروج بـ 21 نقطة، ميشيلين بـ 20 نقطة، ولكل من جينت وفيستيرلو 18 نقطة.