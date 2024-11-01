لويس إنريكي: أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - امتدح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه المغربي أشرف حكيمي، وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة لانس بالدوري الفرنسي: لا أعرف من ينافس حكيمي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا، لذا لا يمكنني تأكيد أنه الأحق بالجائزة، لكن حكيمي هو أفضل لاعب في العالم في مركزه، ولم أعمل مع ظهير أيمن بنفس قدراته من قبل، فهو نجم مميز فنياً وشخصياً، لكنه مثل أي لاعب، بإمكانه أن يتحسن في بعض الجوانب.

وأضاف: التطور لا يكون بالكلام لكن بالأفعال، وأرى أن حكيمي تطور كثيراً عن الموسم الماضي على المستويين الدفاعي والهجومي.