نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تتصدر شباك التذاكر بفيلم "آل شنب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي، إيرادات في أول يوم عرض بالسينما تقدر بـ413 ألفا و819 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر خلال 24 ساعة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال وصناع فيلم “آل شنب”



يضم فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



قصة فيلم “آل شنب”



تدور قصة فيلم آل الشنب حول شخصية نيللي التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.