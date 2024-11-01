نشكركم على متابعتكم خبر فقر الدم ونقص الحديد أثناء الحمل: الأسباب والأعراض والعلاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة شائعة تواجه العديد من النساء الحوامل. خلال فترة الحمل، يزداد حاجة الجسم للحديد بشكل كبير لتلبية احتياجات الأم والجنين المتنامي. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب فقر الدم أثناء الحمل، وأعراضه، وكيفية علاجه والوقاية منه.

ما هو فقر الدم ونقص الحديد؟

فقر الدم هو حالة طبية تنخفض فيها كمية خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم. نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم، حيث يلعب الحديد دورًا حيويًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين في الدم.

أسباب فقر الدم أثناء الحمل

زيادة الطلب على الحديد: ينمو الجنين ويحتاج إلى كمية كبيرة من الحديد لتكوين خلايا الدم الحمراء.

زيادة حجم الدم: يزداد حجم الدم لدى المرأة الحامل، مما يزيد من الحاجة إلى الحديد.

نقص امتصاص الحديد: قد تعاني بعض النساء من مشاكل في امتصاص الحديد من الطعام.

أعراض فقر الدم أثناء الحمل

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب المستمر وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

الشحوب: بياض العينين والجلد.

الضعف: الشعور بالضعف العام في الجسم.

ضيق التنفس: صعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

الدوخة والدوامات: الشعور بالدوار أو الدوخة عند الوقوف فجأة.

صداع: آلام في الرأس.

اضطرابات الهضم: مثل الإمساك والإسهال.

تأثير فقر الدم على الأم والجنين

الأم: قد يؤدي فقر الدم إلى زيادة خطر الولادة المبكرة، والولادة عن طريق قيصرية، والنزيف بعد الولادة، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

الجنين: قد يؤدي إلى انخفاض وزن الجنين عند الولادة، وولادة طفل قبل الأوان، وتأخر النمو.

تشخيص وعلاج فقر الدم

يتم تشخيص فقر الدم عن طريق فحص الدم. إذا تم تأكيد الإصابة بفقر الدم، فإن العلاج يعتمد على شدة الحالة وقد يشمل:

مكملات الحديد: تناول مكملات الحديد تحت إشراف الطبيب.

تعديل النظام الغذائي: زيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، الخضروات الورقية الداكنة، والبقوليات.

فيتامين سي: يساعد في امتصاص الحديد، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والطماطم مع الأطعمة الغنية بالحديد.

الوقاية من فقر الدم

التغذية الصحية: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالحديد والأطعمة التي تساعد على امتصاصه.

مكملات قبل الولادة: تناول مكملات قبل الولادة التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك.

متابعة منتظمة مع الطبيب: إجراء فحوصات الدم بانتظام خلال فترة الحمل.