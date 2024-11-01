نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يحدد موعد انتقاله إلى الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، موعد انتقاله إلى الدوري السعودي وذلك لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

فينيسيوس يريد الانتقال إلى الدوري السعودي في 2026

وحسب الصحفي سانتي أونا التابع لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي فإن مسؤولي الدوري السعودي على تواصل مع حاشية فينيسيوس لإقناعه بالقدوم إلى المملكة.

وأوضح أونا إن العرض السعودي من شأنه أن يجعل فينيسيوس جونيور اللاعب الأعلى أجرًا في العالم مع أن يكون له رأي في التعاقدات.

وأشار أونا إلى إن فينيسيوس فتح باب الرحيل لخوض مغامرة في السعودي ولكن اعتبارًا من عام 2026.

ويرغب مسؤولو الدوري السعودي، في استقطاب فينيسيوس من أجل ارتداء شعار نادي الهلال.