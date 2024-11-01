تفاصيل تعاقد مانشستر يونايتد مع البرتغالي روبن أموريم

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية، عن كواليس تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع البرتغالي أموريم لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الهولندي إيريك تين هاج، الذي أقيل من منصبه الأثنين الماضي.

وأعلن مانشستر يونايتد صباح اليوم الجمعة عن إتمام التعاقد مع البرتغالي روبن أموريم لتولي قيادة الفريق فنيًا، حتى يونيو 2027.

موعد بدء روبن أوموريم مهمته مع مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بي بي سي"، "ذهب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد عمر برادة إلى لشبونة يوم الاثنين لمحاولة التفاوض، وينص عقد أموريم على شرط جزائي مدته 30 يومًا وكان يونايتد يأمل في التفاوض مع سبورتنج بشأن هذا الشرط، وقد نجحوا في القيام بذلك بطريقة ما لكنهم كانوا يريدونه بشكل أسرع".

وأضافت الصحيفة، "أراد سبورتنج أن يظل في منصبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ومباراة مهمة في الدوري أمام سبورتنج براجا، يريد سبورتنج أن يوجه رسالة مفادها أنه لا يتم الضغط عليه، وقد وافق مانشستر يونايتد على هذا".

ومن المقرر أن يقود الهولندي رود فان نيستلروي المان يونايتد يوم الأحد أمام تشيلسي في البريميرليج، ثم مباراة الدوري الأوروبي أمام باوك يوم الخميس ثم ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، وبعد ذلك يُعلن بشكل رسمي تولي أوموريم قيادة الفريق.