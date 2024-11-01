جوارديولا: تدريب برشلونة الوظيفة الأصعب في كرة القدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن تدريب فريق برشلونة تعتبر الوظيفة الأصعب في كرة القدم، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بالصراعات الداخلية التي يعيشها النادي الكتالوني.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات عبر قناة TV3″ CAT”: “تدريب برشلونة هي الوظيفة الأصعب في كرة القدم، وبفارق كبير عن أي وظيفة أخرى، وأقدر جيداً ما قاله إنريكي وتشافي عن مدى صعوبة هذه الوظيفة”.

وأضاف: “في أماكن أخرى تأتيك الضربات من الخصوم، لكن في برشلونة الضربات الأكثر إيلاماً هي تلك التي تأتي من داخل النادي نفسه”.

وواصل: “هذا النادي كبير للغاية، ولطالما كان الأمر كذلك وسيبقى كذلك، محاولة تغيير ذلك ستكون خطأ كبيراً، يجب التعايش مع هذه الديناميكية، لأنها جزء من خصوصية النادي التي تجعله فريداً”.

وتابع بيب جوارديولا: “إنه نادٍ عظيم، كنا نفوز بالدوري والكأس لسنوات طويلة، وكان يعتبر النادي فاشلاً لأننا نخرج من نصف نهائي دوري الأبطال”.

وعن الحروب داخل نادي برشلونة، أتم مدرب مانشستر سيتي الحالي: “ستكون مخطئاً إذا دخلت حرب غير مفيدة، خطأ كبيراً، هناك حرب واحدة يجب أن تتدخل بها وهى إقناع اللاعبين كل يوم أنكم ستفوزون السبت والأربعاء ثم السبت والأربعاء وهكذا، أما باقي الأمور فلا تتدخل بها”.