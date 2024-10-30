الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 31-10-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.