نابولي يخطط لتجديد عقد حارسه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي نابولي يستهدف تجديد عقد حارسه، أليكس ميريت، خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن المفاوضات بين نابولي وميريت، قائمة حالياً، بين الطرفين، ويتم دراسة خيارين لإتمامها.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن الخيار الأول يتضمن عقداً حتى 2027 مع خيار التمديد لعام آخر، أما الخيار الثاني هو التوقيع على عقد حتى 2028.

وأشار رومانو، إلى أن المستوى المميز الذي يقدمه أليكس ميريت مع نابولي خلال هذا الموسم، وعلاقته الممتازة مع أنطونيو كونتي مدرب الفريق، هما سبب رغبة النادي في تجديد عقده.

خلال الموسم الحالي، شارك ميريت مع نابولي في 10 مباريات ضمن الدوري الإيطالي، خرج خلالها ب-7 شباك نظيفة.