سعود بن صقر يستقبل القنصل لعام للولايات المتحدة الأمريكية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، في قصره بمدينة صقر بن محمد، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموّه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد لدى الدولة.

ورحب سموّه، بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون مع الولايات المتحدة، على مختلف الصعد.

وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون، والشراكات الإستراتيجية، في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

وأعرب روبرت رينز، عن بالغ شكره لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على حسن الاستقبال والضيافة. مثنياً على العلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة ودولة الإمارات